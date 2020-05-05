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’de çalışanlara korona virüs pasaportu

İngiltere’de çalışanlara korona virüs pasaportu
Giriş Tarihi: 5.5.2020

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere Hükümeti'nin salgında çalışanların iş başı yapabilmesi için dünyayı şaşırtan planını yazdı. Buna göre ülkedeki bazı teknoloji firmalarının, ülke genelinde çalışanların salgında işlerine dönebilmelerini sağlamak için Kovid- 19 testleri ve yüz tanıma teknolojisinin kullanılacağı "sağlık pasaportları" çıkarılması konusunda hükümetle görüşmeler yaptığı bildirildi.

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