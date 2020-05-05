İtalyanlar sokaklara geri dönüyor

Avrupa kıtasında koro- görüşmeler yaptığı bildirildi. na virüs salgınında en fazla darbeyi alan İtalya'da hayat normale dönmeye başlıyor. Kovid-19 salgınının Avrupa'da en fazla can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya, 2 aylık sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından dün kademeli olarak yeniden sokaklara geri dönmeye başlıyor. İtalyanların artık dışarıda egzersiz yapmasına ve aynı bölgedeki akrabalarını, maske takmak koşuluyla ziyaret etmesine izin verilecek. Ülkedeki parklar açılırken, restoranlar da paket servis yapabilecek. Ayrıca 15 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze törenlerine de izi verilecek. İtalya, korona virüs salgını nedeniyle tüm ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulayan ilk ülke olmuştu.

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