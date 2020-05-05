'Kaç Saat Oldu’nun yönetisiyle ilgili gerçek gün yüzüne çıktı

KENAN KIRAN / SABAH

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün "@kacsaatolduson" isimli hesabın yöneticilerinden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Yılmaz'ın; FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve sosyal medyada "Ankara Kuşu" adlı hesabı kullanan Oktay Yaşar'la bağlantısı ortaya çıktı.

YILMAZ: "ANKARAKUŞU HESABININ ADMİNİNDEN REKLAM GELİRİ OLARAK 6 BİN TL ALDIM"

Hüseyin Yılmaz, "Ben "@ankarakuşu" isimli twitter hesabının admininden reklam geliri olarak 6 bin TL para aldım. Bu şahsın adını sonrasında televizyondan Oktay olarak duydum. Ben bu şahısla da ilk cezaevine girmeden bu hesabı kullandığım zamanlarda twitter üzerinden tanışmıştım" ifadelerini kullandı.

"ANKARA KUŞU, İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ VE GELECEK PARTİ ÜYELERİNİN PAYLAŞIMLARINI BEĞENMEMİ VE RETWEET YAPMAMI İSTEDİ"

"@kacsaatolduson" isimli hesabın yöneticilerinden Hüseyin Yılmaz, "@ankarakuşu" isimli twitter hesabını kullanan kişi; bizden Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin videolarını, ismini hatırlamadığım İYİ Parti milletvekilinin paylaşımını, Gelecek Partisi'nin üyelerinin paylaşımlarını ve bunların paylaşımlarını ya beğenmemim ya da retweet yapmamı istedi" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR'İN REKLAM AJANSLARIYLA VE "@ANKARAKUŞU" İSİMLİ HESABININ SAHİBİ İLE ANLAŞMALIYDI"

Hüseyin Yılmaz'ın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifade şöyle:

"'@kaçsaatolduson' hesabını kullandığımız zamanlarda reklamları M.C. aracılığıyla twitter üzerinden alırdık. M.C. da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ajanslarıyla ve "@ankarakuşu" isimli hesabının sahibi ile anlaşmalı idi. Biz bunların reklamlarını yapardık. Parayı da PTT üzerinden ve Denizbank üzerinden yukarıda bahsettiğim şekilde akrabalarımın hesaplarına gönderirdi. Reklam olarak saymış olduğum belediyelerin kendilerinin çekmiş olduğu videoları re-tweet yaparak çok sayıda kişinin takip etmesini veya etkileşime girmesini sağlıyordum, diğer sayfa yöneticileri de bildiğim kadarıyla aynı şekilde yapıyordu."

"BU HESAP SÖYLEDİĞİ HESAPLARIN VEYA VİDEOLARIN REKLAMINI YAPMAMIZI İSTİYORDU"

"'@ankarakuşu' isimli hesabın sahibi ile önce twitter, sonrasında ise whatsaap üzerinden iletişim kurdum. Bu hesapla görüştüğümüzü benim gibi sayfayı yöneten adminler ve Zafer (K) Abdullah Purtaş biliyordu. Bu hesap bize kendi reklamını değil de söylediği hesapların veya videoların reklamını yapmamızı istiyordu ya da söylediği tweetleri beğenmemizi yada re-tweet yapmamamızı istiyordu. Bizden eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin videolarını, ismini hatırlamadığım İYİ Parti milletvekilinin paylaşımını, Gelecek Partisi'nin üyelerinin paylaşımlarını ve bunların paylaşımlarını ya beğenmemim ya da retweet yapmamı istedi."

"FATİH MACOĞLU PARODİ HESABI "@_CORONOTURKEY" İSİMLİ HESABA ÇEVİRDİM"

"Benden yapmış olduğum bu etkileşimler için bana M.C. üzerinden yukarıda bahsettiğim şekilde toplamda hatırladığım kadarıyla 8 bin TL kadar gönderdi. Cezaevinden çıktıktan sonra da tekrardan irtibat kurduğumda önceden alacağımdan dolayı ve sonrasında 2017 yılında kimin açtığını bilmediğim ancak örgütün kullandığı "Fatih Macoğlu" parodi hesap olduğunu hatırladığım tam olarak uzantısını hatırlamadığım hesabı "@_coronoturkey" isimli hesaba çevirdim ve sonra "@ankarakuşu"na 4 bin TL'ye sattım. Kendisinden bunun ve daha önceki reklam borcunun karşılığı olarak yine aynı şeklide Cemil abimin hesabı üzerinden yaklaşık 4 bin 500 TL ve bin 500 TL para aldım ancak kalan paramı tutuklandığı için alamadım. Bu ödemeleri kendi adı ile göndermediğini biliyorum bu paraları 'koyun' parası açıklamasıyla M.T.B ve H.M.A ismi ile abim C.Y. hesabına gönderdi. Ben bu şahısların adını daha önce duymadım ve eşkallerini bilmiyorum."

"BEN HESABI YAKALANDIĞIM GÜN DEĞİŞTİRDİM"

"'@ankarakuşu' hesap sahibi bana neden bu isimlerle para gönderdi de kendi ismiyle göndermedi bilmiyorum. Ben de çok önemsemedim. Dolayısıyla @_coronoturkey isimli hesabı vermedim bu hesabı daha sonra @gezilecek_yer ve daha sonrasında da @kaçsaatolduson2 olarak değiştirdim. Ben hesabı yakalandığım gün yani 1 Mayıs 2020 günü saat:11.00 sıralarında değiştirdim. Çünkü ana hesap askıya alınmıştı. Bende ana hesabın askıya alındığını Zafer (K) Abdullah ile Signal üzerinden yazışarak sordum, bunu ona sormamın nedeni bu hesabı onun yani Zafer (K) Abdullah Purtaş'ın da kullandığını bildiğimden ve aktif olarak kullandığımız hesap askıya alındığından "@gezilecek_yer" isimli hesabın ismini "@kaçsaatolduson2" olarak değiştirdim"

"KEMAL ÖZKİRAZ İSİMLİ ŞAHISLA DİREK MESAJ YOLUYLA GÖRÜŞTÜM"

"Sonra da 'Artık yeni hesabım budur" diye tweet attım ve bu hesaba takipçilerimi ve yeni takipçileri toplamak amacıyla daha önce sosyal medyadan tanıdığım Kemal Özkiraz isimli şahısla DM (direk mesaj) yoluyla görüştüm ve atmış olduğum son tweeti retweetlemesini rica ettim. Bu hesabın şifresi dahil bütün bilgileri örgütün elinde vardı. Ben kendi adıma bu sosyal medya hesabından toplamda kullandığım süre boyunca 40-50 bin TL arası para kazandım ayrıca "@ankarakuşu" dan 4 bin TL, M.C.'dan da 3 bin TL alacağım vardır. @ankarakuşu hesabı kullanıcısı olan adını sonradan öğrendiğim Oktay Yaşar isimli şahısla aramızda örgütsel bir bağ yoktur. Kendisi ile aramızdaki ilişki tamamen ticari reklam ilişkisidir."

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HÜSEYİN YILMAZ, "SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen ve 1 Mayıs'ta operasyonla gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ByLock kullanıcısı ve 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında "gizli imam" görevinde bulunduğu öğrenilen ve "@kacsaatolduson" isimli hesabın da yöneticisi olduğu iddia edilen Hüseyin Yılmaz, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Hüseyin Yılmaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaevine gönderildi.

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