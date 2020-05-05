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Kadınların kavgası ortalığı karıştırdı

Kadınların kavgası ortalığı karıştırdı
Giriş Tarihi: 5.5.2020

İstanbul Ümraniye'de aralarında husumet bulunan kadınlar karşılaşınca kavga etti. Kavgayı ayırmak isteyen kişiler de dahil olunca ortalık karıştı.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirleriyle saç saça baş başa kavga ettiği, daha sonra vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı, bu sefer de kavgayı ayıran vatandaşın taraflardan biri tarafından tokatlandığı, diğer vatandaşın ise kavgayı ayırırken yere düştüğü ve en sonunda onların da kavgaya dahil olduğu görülüyor.

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