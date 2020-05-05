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Özdil’in milyon dolarlık villasına inceleme

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in ilçedeki müthiş manzaralı lüks villasında yapıldığı iddia edilen imar usulsüzlükleri ile ilgili inceleme başlattı.

Özdil’in milyon dolarlık villasına inceleme
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez mahallesinde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkmıştı. Gazeteci Özdil'in Aktur sitesinde bulunan evini parsel kaydırma yöntemiyle büyüttüğü iddialarının ardından Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri dün Özdil'in evine gelerek incelemelerde bulundu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle villada inceleme yapıldığını ve inceleme sonuçlanınca kamuoyunu tüm detaylarıyla bilgilendirileceğini ifade etti. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımının tamamlandığını ve yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladığını bildirdi. Bakan Kurum, "Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız" dedi.

Özdil'in iskeleye özel yolu bulunan 142,5 metrekareli villasının kaçak eklentilerle 310 metrekareye çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.


Tuba AYHAN

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