Özdil’in milyon dolarlık villasına inceleme

Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez mahallesinde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkmıştı. Gazeteci Özdil'in Aktur sitesinde bulunan evini parsel kaydırma yöntemiyle büyüttüğü iddialarının ardından Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri dün Özdil'in evine gelerek incelemelerde bulundu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle villada inceleme yapıldığını ve inceleme sonuçlanınca kamuoyunu tüm detaylarıyla bilgilendirileceğini ifade etti. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımının tamamlandığını ve yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladığını bildirdi. Bakan Kurum, "Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız" dedi.

Özdil'in iskeleye özel yolu bulunan 142,5 metrekareli villasının kaçak eklentilerle 310 metrekareye çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.



Tuba AYHAN

Yılmaz Özdil'in usulsüz villası için Bodrum Başsavcılığı harekete geçti

Yılmaz Özdil’in Bodrum'daki villa olayında yeni gelişme! Villayı böyle büyütmüş!