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'de yayımlandı! 97 ilçeye kaymakam atandı

Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren 97 kaymakam adayının ataması yapıldı. Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 97 ilçeye kaymakam atandı

05.05.2020, 10:41

Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren 97 kaymakam adayının ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren 97 kaymakam adayının ataması gerçekleştirildi.

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