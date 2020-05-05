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vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız." dedi.

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

05.05.2020, 19:04 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020,19:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından koronavirüs son rakamları paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız." dedi.

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