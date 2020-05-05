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‘Salgın kentlerin önemini gösterdi’

‘Salgın kentlerin önemini gösterdi’
Giriş Tarihi: 5.5.2020

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, G20'nin düşünce kuruluşu olan Küresel Çözümler Girişimi'nin Dünya Politika Forumu'nda internetten yaptığı konuşmada, "Küresel salgın bize kentlerin küresel işbirliği ve yönetişimde daha önemli roller oynaması gerektiğini, uluslararası kuruluşların da yapılarını buna göre yenilemeleri gerektiğini gösterdi" dedi. Soyer, sürdürülebilir kentleşmenin sınır tanımayan tehditlerle mücadelede en önemli küresel uygulama alanı olduğunu ifade ederek, "İzmir, Akdeniz'in kıyısında tarihi ve önemli bir liman kentidir. Her daim deniz ve kara yollarının kesişimi olmuştur. İzmir'in deneyimlerinden çıkardığımız ders; daha iyi ve parlak bir gelecek için şehirlerin uluslararası işbirliklerini artırması gerektiğidir" dedi.

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