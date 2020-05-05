Siirt’te mayına basan asker şehit oldu

SİİRT'İN Pervari ilçesi Hık Tepe bölgesinde, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, araziye daha önce tuzaklandığı değerlendirilen mayına basan 1 asker, şehit oldu. Siirt Valiliği, helikopterle ağır yaralı olarak Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahramanmaraşlı Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in (23) kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Gündeş'in bugün düzenlenecek törenle Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği belirtildi.
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