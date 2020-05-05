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Son dakika! açıkladı: 37 terörist etkisiz hale getirildi

Sözcüsü Çataklı: İçi̇şleri̇ Bakanlığı koordi̇nesi̇nde yürütülen i̇ç güvenli̇k operasyonları çerçevesi̇nde 2020 ni̇san ayinda kırsal alanda 3’ü büyük, 27’si̇ orta çaplı olmak üzere toplam 8 bi̇n 163, şehi̇rlerde de 252 operasyon yapildı. Bu operasyonlarda toplam 37 teröri̇st etki̇si̇z hale geti̇ri̇ldi. Bunların 11’i̇ ölü, 22’si̇ sağ/yarali, 4’ü tesli̇m oldu. Bu teröri̇stlerden 34’ü /, 3’ü /HTŞ terör örgütü mensubudur. Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt i̇çi̇ndeki̇ teröri̇st mevcudu i̇lk kez 500’ün altına düşürüldü. Yaptığımız değerlendi̇rmelere göre yurt i̇çi̇nde bulunan teröri̇st sayısı 492’ye i̇ndi̇ri̇ldi.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı: 37 terörist etkisiz hale getirildi

05.05.2020, 11:04 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020,11:33

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın son dakika açıklamaları şöyle:

Vatandaşlarımızdan ricamız şudur. Son rakamlar, alınan önlemlerin olumlu sonuçlar verdiğini teyit etmektedir. Lütfen bu rakamlar bizi bir rehavete sürüklemesin. Biraz daha sabırla bu meseleyi yenmek varken tekrar başa dönmeyelim.

Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi bu meseleyi de atlatacağımıza inanıyorum. Ülkemizin güvenlik gündemi de aynı şekilde devam etmektedir. Terörle mücadelemiz, göç yönetimimiz, trafik, uyuşturucu, kaçakçılık, asayişin sağlanması gibi konulardaki faaliyetlerimiz aynı şekilde devam etmektedir. Burada bir gevşekliğe izin vermemiz de asla söz konusu değildir. Bakanlığımızın kapasitesi, özverili çalışmalarından dolayı herhangi bir zaafiyete müsaade etmeyen tüm personelimize de bu vesileyle huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyoruz.

Terörle mücadelemizde PKK'ya karşı yürüttüğümüz operasyonlarımız devam etmektedir. KAPAN operasyonlarımız yeni fazlar eklenmek suretiyle Nisan'da devam etti.

Bitlis'te iki şehidimizin haberi bir ateş olarak içimize düşmüştür. Hiçbir terör eylemi yapanın yanına kar kalmamaktadır. Şunun altını ısrarla çizmek isterim ki, virüs salgını nedeniyle terör örgütünün takibinde bunları bitirme kararlılığımızda herhangi bir değişim asla söz konusu değildir.

İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, kırsal alanda toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 11'i ölü, 22'si sağ ve yaralı 4'ü ise teslim şekilde olmuştur. 34'ü PKK KCK, 3'ü DEAŞ mensubudur. Ayrıca terör örgütüne yardım yataklık yaptığı 408 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Yılbaşından bu yana yeni katılım tarihin en düşük seviyesine düşerek 13 olmuştur. Bu geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 70 azalış anlamına gelmektedir.

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