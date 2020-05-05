Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.



Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları şu şekilde;

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından gereken teknik açıklamaları yaptık. Bu konuda bir video da yayınladık. LGS kaç yıldır yapılıyor denildiğinde, bu yıl farklı bir durum var. Çocuklar kendi okullarında sınavlara girecek.

"HİÇBİR YERDEN BELGE İSTENİLMEYECEK"



Çocuklarımızın ve velilerimizin işlerini kolaylaştırmak için bu adımı attık. Belgelerin hepsi e-okul'dan alınacak. Hiçbir yerden belge istenilmeyecek. 15 yaş üstündeki çocuklardan kimlik fotoğrafı isteğini de kaldırdık.



"ÇOCUKLARIN NE YAPACAĞINA DAİR SORULAR VAR"

İki oturumdan yapılacak. İki oturum arasında 45 dakika süre var. Bu arada çocukların ne yapacağına dair sorular var. Öğretmenlerin nezaretinde çocukların bahçelere sosyal mesafeye uyarak çıkmaları taraftarıyız. Velilerimiz okul bahçelerinin dışında beklemesini isteyeceğiz.





BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN AİLELERE ÇAĞRI

Okulların bahçesinde velilerin hiçbir şekilde beklemesini istemiyoruz. Sosyal mesafe kuralları önemli. Sosyal mesafe şartı, maske, dezenfektan gibi konularda adım attık. İhtiyaç olan malzemeler sınıfta olacak. Rehber öğretmenlerimiz daha aktif bir şekilde rol alacak. Çocuklarımız ve velilerimizin ihtiyaçlarına destek olacaklar.



"DÜNYAYA DA BAKIYORUZ VE SENARYOLARI ÇALIŞIYORUZ"

Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak her sınıfta kaç öğrenci olması gerek, planlıyoruz. Dünyaya da bakıyoruz. Senaryoları çalışıyoruz. Çocuklarımız ne şekilde otururlarsa daha sağlıklı olur planları yaptık. Ama Bilim Kurulu ile paylaşıp önerilerini önümüzdeki günlerde alacağız.

"İLK DÖNEMİN KONULARINI GÖZDEN GEÇİRSİNLER"

Konular yarı yarıya azaldı. Birinci dönemden sorumlular. Soru çözümlerine bakabilirler, derslerini izleyebilirler. İlk dönemin konularını gözden geçirmelerinde fayda var. Konuları pekiştirmek için fırsatları var. 12'ler ve 8'ler, ikinci dönem evde çalışalım, yolda vakit kaybetmeyelim, devam zorunluluğu olmasın istiyorlardı. Bu talep oluşmuş oldu. Biz çocuklarımızın yanındayız, destek sağladığımızı bilmelerini isterim.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN

Bunu birçok kez açıkladık aslında. 10 kere 20 kere daha açıklarız. Bu öğretmenlerimizin atamasının tamamlanması için bir okullarının, öğrencilerinin olması gerekiyor. Okullar açık değilken, göreve başlatmak için fiilen ve fiziken bir engel var. Okullar açıldığında atama süreçleri tamamlanmış olacak. Hak kaybı olmayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? TÜM SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı olarak 1 Haziran'da okullar açılacak gibi bir ifademiz yok. Okullar 1 Haziran'da açılırsa ne yapacağız, bu senaryodan bahsettik. Bu senaryoda 1 Haziran da vardı. Bizim dinamik bir sürecimiz var. Her gün her hafta değişen bir sürecimiz var. Bilim Kurulu, dünyadaki gidişat, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri ele alınarak gidişat belirleniyor. 1 Haziran'da sağlık açısından okulların açılması sorun değildir, denilirse buna hazırız. Kademeli açılsın denilirse buna da hazırız. Bilim Kurulu'ndan başka bir görüş gelirse buna da hazırız. 1 Haziran'da açılacak gibi bir değerlendirme yanlış anlaşılmasın.

"TÜM SENARYOLAR MASAMIZDA"

Belli sınıflarda sınıfın yarısının gelmesi, okul öncesinin önden açılması gibi birçok senaryo var elimizde. Biz çocuklarımızın en sağlıklı, en risksiz şekilde nasıl eğitim alacağını Bilim Kurulu ile ortaya koyacağız. Tüm senaryolar masamızda var.

"ÇALIŞAN ANNE, BABALARDAN DOLAYI OKUL ÖNCESİ ÖNCELİKLİ KONULARDAN"

Öncelikleri belirleyen şeyler sağlık koşulları. Çalışan anne, babalar çocuklarını göndermek ya da göndermek istemeyebilir. Ama onlara bir imkanın yaratılması öncelikli bir konu. Zorlama söz konusu olmaz. Bir takım imkanlar oluşturmak bizim için önemli. Korona sonrası alınması gereken önlemler nelerdir? Hangi yaş grubuna nasıl psiko-sosyal destek sağlanmalı? Bunlar üzerinde çalışıyoruz.