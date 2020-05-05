Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düştü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı nisan ayında yapılan operasyonlarla ilgili rakamları açıkladı.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 nisan ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı.

NİSAN'DA 37 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu operasyonlarda toplam 37 terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 11'i ölü, 22'si sağ ya da yaralı yakalandı, 4'ü teslim oldu. Bu teröristlerden 34'ü PKK/KCK, 3'ü DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubuydu.

47 İŞBİRLİKÇİ TUTUKLANDI

Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 408 şüpheli gözaltına alındı, 47'si tutuklandı. Yapılan operasyonlar neticesinde, 96 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 41'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah, 51 adet mayın/EYP, 79 el bombası, 604 kg patlayıcı madde, 20 bin 924 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

İLK KEZ 500'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Çataklı, ilkbahar yaz döneminde 15 Nisan - 1 Ekim 2020 tarihleri içerisinde tüm barınma alanlarına yönelik 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlandığını ve operasyonların icrasına başlandığını açıkladı. Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürüldüğünü dile getiren Çataklı şunları söyledi:

ÖRGÜTE KATILIM YÜZDE 70 AZALDI

"Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir. Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir. Yılbaşından bu yana örgüte yeni katılım tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olmuştur ve bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalış anlamına gelmektedir."

KAPAN OPERASYONLARI SÜRÜYOR

8 Ocak'ta başlayan Kapan operasyonlarına 9 ayrı bölgede 534 tim, 8 bin 200 personel ile devam ettiğini açıklayan Çataklı, bu kapsamda 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini 48 işbirlikçinin yakalandığını, 505 mağara ve sığınağın imha edildiğini ifade etti. Çataklı bu operasyonlarda 67'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 90 silah, 33 bin 492 mühimmat, 121 EYP, 1 ton 497 kg patlayıcı madde, 138 adet el bombası, çok miktarda gıda/yaşam malzemesi ile eyp yapımında kullanılan malzeme ele geçtiğini belirtti.

KIŞ ÜSLENMESİNDE 623 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çataklı'nın açıklamalarına göre kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019 – 15 Nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde, 7 bin 732 operasyon planlanmış; planlanan operasyonların tamamı gerçekleştirilmiş, toplamda 7 bin 852 operasyon icra edildi. Bu operasyonlarda, 623 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 124'ü ölü, 327'si sağ, 172'si teslim oldu. 704 sığınak, depo ve barınak imha edildi. 341 uzun namlulu silah, 66 roketatar, havan, lav ile çok miktarda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.