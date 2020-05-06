Altun’dan New York Times’a mektup

Altun'un, gazetede yayınlanan mektubunda "Başyazınızda övgüler düzülen Almanya'da bir milyon kişide 83 kişi ölürken, bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye'den bahsedilmemesi dikkat çekicidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002'den itibaren sağlık sistemine milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırımlar sayesinde 60 bin vatandaş başarıyla tedavi edildi" ifadesini kullandı.

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