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Haberler Gündem Altun’dan New York Times’a mektup

Altun’dan ’a mektup

İletişim Başkanı , salgınla mücadelede başarılı ülkelere ilişkin başyazısında 'ye yer vermeyen Amerikan 'a mektup yazarak, gazeteye hatasını düzeltmek zorunda bıraktı.

Altun’dan New York Times’a mektup
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Altun'un, gazetede yayınlanan mektubunda "Başyazınızda övgüler düzülen Almanya'da bir milyon kişide 83 kişi ölürken, bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye'den bahsedilmemesi dikkat çekicidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2002'den itibaren sağlık sistemine milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırımlar sayesinde 60 bin vatandaş başarıyla tedavi edildi" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan New York Times'a ders!

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