Bodrum ve Marmaris’e akın başladı

Muğla'ya giriş ve çıkışların serbest bırakılmasının ardından Bodrum, Marmaris ve Datça gibi gözde turistik merkezlerine akın başladı. Bodrum'a girişte araçları tek tek kontrol eden güvenlik güçleriateş ölçümü yaptı. Öte yandan Marmaris ve Datça'ya ilk giriş noktası olan Çetibeli'nde de sürücülerin ve araç içinde bulunanların ateşi ölçülüp kimlik bilgileri alındı. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar belirtildi: "Muğla seyahat kısıtlaması kaldırılan iller arasında yer alsa da, seyahat kısıtlaması devam eden illerden Muğla'ya hiçbir şekilde giriş yapılamayacaktır."

TUBA AYHAN/FERDİ YAVUZ