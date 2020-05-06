Darağacı çağrısına tepki yağdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe çığırtkanlığına bu kez de Yazar Ragıp Zarakolu'nun darağacı çağrısı eklendi.

SUİKAST GİRİŞİMİ

Artı Gerçek adlı internet sitesinin yazarı Zarakolu, "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı yazıda demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehditkar cümleler kullandı. Zarakolu'na siyasetten birçok tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden ve Cumhuriyetimizden yana olmaya devam edeceğiz. Bir daha Yassıada rejimi asla hayata geçmeyecek" ifadelerini kullandı. Çelik, darbe imaları ile ilgili ise "Bu milli iradeye dönük suikast girişimidir" dedi.



ZARAKOLU'NA SUÇ DUYURUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes'in fotoğraflarına yan yan yer vererek darbe ve idam tehdidi içeren "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazı nedeniyle Ragıp Zarakolu ve Arti Media hakkında suç duyurusunda bulundu. Zarakolu'nun yazısıyla Erdoğan'ın açıkça darbe ve idamla tehdit edildiği belirtilen suç duyurusu dilekçesi Altun'un avukatı Sezgin Tunç tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.