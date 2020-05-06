‘Darbe sevdalıları karşılarında bizi bulur’

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin demokrasi seviyesini tartışmaya açan yerli ve yabancı çıkar gruplarının kime ve neye hizmet ettiklerinin herkes tarafından bilindiği belirtti. Kovid-19'a karşı Türkiye'nin saygınlığına gölge düşürmeye gayret edenlerin iyi niyetli olmadıklarını vurgulayan Bahçeli, "Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze alır. Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri karşılarında bizi bulur" dedi.