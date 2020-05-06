  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem ‘Darbe sevdalıları karşılarında bizi bulur’

‘Darbe sevdalıları karşılarında bizi bulur’

‘Darbe sevdalıları karşılarında bizi bulur’
Giriş Tarihi: 6.5.2020

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin demokrasi seviyesini tartışmaya açan yerli ve yabancı çıkar gruplarının kime ve neye hizmet ettiklerinin herkes tarafından bilindiği belirtti. Kovid-19'a karşı Türkiye'nin saygınlığına gölge düşürmeye gayret edenlerin iyi niyetli olmadıklarını vurgulayan Bahçeli, "Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze alır. Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri karşılarında bizi bulur" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Darbe sevdalıları karşılarında bizi bulur’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA