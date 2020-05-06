Doğu Akdeniz’de Rumlara büyük şok

İtalyan enı ve Fransız Total enerji şirketleri, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde münhasır ekonomik bölgesinde planlanmış sondaj çalışmalarını yaklaşık 1 yıl erteledi.

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Cyprus Mail gazetesi ENI ve Total konsorsiyumunun, Doğu Akdeniz'de Rum yönetiminin sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisindeki 6'ncı parselde yapmayı planladıkları sondaj faaliyetlerini, Nisan 2021'e kadar ertelediğini resmi olarak Rum yönetimine ilettiğini duyurdu. RUM yönetimi hükümet sözcüsü Kyriacos Koushios, iki enerji şirketinin erteleme konusunda hükümeti bilgilendirdiğini doğruladı. Koushios, ENI ve Total şirketinin sondajlar için tahsis ettikleri sermaye harcamalarını iptal etmemelerini ise "sevindirici haber" olarak yorumladı. ENI ve Total konsorsiyumu, şubat ayı başlarında sözde 6'ncı parselde sondaj çalışmalarına başlamayı planlıyordu. Rumlar daha önce de Amerikan Exxon Mobil şirketinin, Kovid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik sorunlar nedeniyle sözde 10'uncu parselde temmuzda yapacağı sondaj çalışmasını 2021'in Eylül ayına ertelemesiyle şok yaşamıştı.