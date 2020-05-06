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: laboratuvar iddiasını kanıtlamadı

DSÖ: ABD laboratuvar iddiasını kanıtlamadı
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Dünya Sağlık Örgütü, ABD'nin Kovid-19 salgınının kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olduğuna dair iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı. Kovid-19'un kaynağının bilinmesinin virüsün gelecekteki kontrolü açısından kritik bir halk sağlığı bilgisi olduğunu vurgulayan DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, "Eğer ABD'nin elinde bu konuda bilgi veya veri varsa bunu paylaşmalı. DSÖ'nün bilgi yokluğunda hareket etme olanağı yok" dedi.

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