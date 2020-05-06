Dün can kaybı sayımız 59 oldu

Korona virüsü salgını ile ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Buna göre iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs'a ait son verileri açıkladı. Buna göre Türkiye'de bin 832 yeni vaka tespit edilirken, 59 kişi de vefat etti. Toplam can kaybımız 3 bin 520'yi buldu. Dün yapılan test sayısı 33 bin 283 olurken, toplam test sayısı 1 milyon 204 bin 421'e çıktı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız" diye konuştu.