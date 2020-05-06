  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Dün can kaybı sayımız 59 oldu

can kaybı sayımız 59 oldu

Dün can kaybı sayımız 59 oldu
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Korona virüsü salgını ile ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Buna göre iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Mayıs'a ait son verileri açıkladı. Buna göre Türkiye'de bin 832 yeni vaka tespit edilirken, 59 kişi de vefat etti. Toplam can kaybımız 3 bin 520'yi buldu. Dün yapılan test sayısı 33 bin 283 olurken, toplam test sayısı 1 milyon 204 bin 421'e çıktı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dün can kaybı sayımız 59 oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA