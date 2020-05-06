Herkes antikor testinden geçecek

Aydın, "Önümüzdeki günlerde hızlı kaset testlerle bağışıklık kazanmış kişiler belirlenebilecek" diye konuştu. Kovid-19 antikorlarının hastalığın 7-14. günleri arasında oluşmaya başladığını ifade eden Aydın, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "Öncelikle hastalığın başlangıcından 5-7 gün sonra IgM tipi antikorlar arkasından da IgG tipi antikorlar oluşmaktadır. IgM tipi antikorlar hemen her enfeksiyon hastalığında olduğu gibi hastalığın akut dediğimiz başlangıç dönemini gösterir ve bir süre sonra kaybolur. Kovid-19 hastalığında kalıcı tip IgG antikorları ise IgM tipi antikorların ortaya çıkışından yaklaşık 5-7 gün sonra oluşur ve kalıcı tip bağışıklığı belirtir. Kovid-19 hastalığında koruyuculuğun ne kadar devam ettiğine dair elimizde çok fazla veri yok ama şunu unutmamalıyız koruyuculuk sadece antikorlar ile değil koruyucu hücreler ile de sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

HASTA OLMAZLAR

Ama pratik olarak IgG tipi Kovid-19 antikoruna sahip olanların bu hastalığa tekrar yakalanmayacaklarını vurgulayan Aydın, "Korona virüsü belirtisiz yani asemptomatik geçirenlerde kalıcı tip antikorlar nadiren gelişirken hastalığı semptomatik yani bulgularıyla geçirenlerde kalıcı tip antikorlar sıklıkla oluşmaktadır. Bu antikorlara sahip kişilerden elde edilen plazma dediğimiz, içinde antikor barındıran kan fraksiyonu da yoğun bakımdaki hastalarda tedavi amaçlı kullanılmakta genel durumu bozuk ve antikor oluşturamayan hastalara hazır antikor verilmektedir. Antikor testleri elisa yada hızlı tanı yöntemleri ile yapılabilmektedir. Halen bu testler için Sağlık Bakanlığı kontrolündeki kurumlarda çalışılmaktadır" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL