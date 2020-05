‘Kurallara uymazsak bedelini öderiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, önceki günkü Kabine Toplantısı'nda belirledikleri normalleşme takvimine göre atılacak ilk adımları milletle paylaştıklarını, halkın ihtiyacı, kurumların tespiti, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri ışığında bu süreci dikkatle yürüteceklerini söyledi. Yeni dönemde fiziki mesafe, maske kullanımı, temizlik başta olmak üzere kurallara riayeti en üst düzeyde tutacaklarını ifade eden Erdoğan, adımları asla aceleye getirmeden tüm ihtimalleri enine boyuna değerlendirerek atacaklarını belirtti.



KAZANIMLARI RİSKE ATAMAYIZ

Kazanımları riske atmayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Gerektiğinde takvimde bazı konuları öne alma, öteleme veya ilave tedbirler hakkımız mahfuzdur. Dünyada ve ülkemizdeki gelişmelere göre planları güncelleyeceğiz. Rehavete ve karamsarlığa mahal vermeden ülkemizi bu salgın musibetinden kurtaracağız. Milletimizin bize duyduğu güven ve verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Bugüne kadar sabırla, metanetle ve fedakarlıkla yanımızda yer alan halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyeti sürdürmesini bekliyoruz" diye konuştu. Mayıs ayı içinde yeniden faaliyete başlamalarına izin verilecek işletmelerle buralardan faydalanacak vatandaşlara kurallara riayet noktasında güvendiklerini vurgulayan Erdoğan, "Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz" dedi.

BİR GÜN BİLE KAYBETMEYELİM

Önümüzdeki haftalarda gelişmelere göre normalleşme planının diğer unsurlarını da açıklayacaklarını aktaran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu salgının üstesinden gelmek 83 milyon olarak bizim elimizde. Salgını ne kadar çabuk yenersek, normal hayatımıza o derece hızlı döneriz. Kurallara uymaz ve süreci uzatırsak bunun bedelini de hep birlikte öderiz. Türkiye'nin fazladan bir gün dahi kaybetmeye tahammülü yoktur. Bir an önce 2023 hedeflerimize doğru eskisinden çok daha kararlı ve süratli bir şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz."



'DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ'

Erdoğan, salgın döneminin ekonomi üzerinde yol açtığı tahribatları hızla onarmak mecburiyetinde olunduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı, büyümeyi arzu ettiğimiz seviyeye getirmek için hep birlikte çok çalışmalıyız. Yaşadığımız süreç gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin sadece sağlık sistemlerinin değil ekonomik altyapılarının da öyle sandığımız gibi güçlü olmadığını gösterdi. Türkiye her bakımdan sağlam bir duruş sergiledi. Karşımızdaki tablo kendimize daha fazla güven duymamızı sağlıyor. Salgın sürecindeki kazanımlarımızı inşallah bölgesel ve küresel düzeyde çok daha büyük başarılara dönüştüreceğiz. Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi zafere ulaştıracağız."

