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Haberler Gündem Makedonya’dan Türkiye’ye övgü

Makedonya’dan ’ye övgü

Makedonya’dan Türkiye’ye övgü
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Kuzey Makedonya'nın eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Dragan Danilovski, Türkiye'nin korona virüs salgınını başarılı bir şekilde yönettiğini belirtti. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Tıp Fakültesinde Epidemiyoloji Enstitüsü Başkanı olarak görev yapan Prof. Danilovski, Türkiye'nin de salgının başından itibaren etkili politikalar yürüttüğünü belirterek, "Türkiye, büyük nüfusa sahip ülkeler kategorisinde salgının başarılı bir şekilde yönetilmesinde olumlu bir örnektir.

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