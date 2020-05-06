Makedonya’dan Türkiye’ye övgü

Kuzey Makedonya'nın eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Dragan Danilovski, Türkiye'nin korona virüs salgınını başarılı bir şekilde yönettiğini belirtti. Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Tıp Fakültesinde Epidemiyoloji Enstitüsü Başkanı olarak görev yapan Prof. Danilovski, Türkiye'nin de salgının başından itibaren etkili politikalar yürüttüğünü belirterek, "Türkiye, büyük nüfusa sahip ülkeler kategorisinde salgının başarılı bir şekilde yönetilmesinde olumlu bir örnektir.