  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Milli Savunma Bakanlığı güzel haberi duyurdu! 3 çalışan koronayı yendi

güzel haberi duyurdu! 3 çalışan koronayı yendi

, sosyal medya hesabından üç bakanlık çalışanının hastalığını yendiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı güzel haberi duyurdu! 3 çalışan koronayı yendi

06.05.2020, 18:17

Milli Savunma Bakanlığı, 3 bakanlık çalışanının koronavirüsü yenerek, yoğun bakım ünitesinden çıktığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, COVID-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli Savunma Bakanlığı güzel haberi duyurdu! 3 çalışan koronayı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA