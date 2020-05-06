Milli Savunma Bakanlığı güzel haberi duyurdu! 3 çalışan koronayı yendi

Milli Savunma Bakanlığı, 3 bakanlık çalışanının koronavirüsü yenerek, yoğun bakım ünitesinden çıktığını açıkladı.



Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, COVID-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." denildi.

#COVID19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, #COVID19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/MFpSUuJf53 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2020