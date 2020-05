‘Öğrencilerimizin yanındayız’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tedbirler çerçevesinde okulların nasıl açılabileceğine ve açıklanan sınavların nasıl gerçekleşeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, özetle şunları söyledi: Biz çocukların en sağlıklı, en risksiz şekilde nasıl eğitim alacağını Bilim Kurulu ile ortaya koyacağız. LGS'ye çocuklar kendi okullarında sınava girecek. Çocuklarımızın ve velilerimizin işlerini kolaylaştırmak için bu adımı attık. Belgelerin hepsi e-okul'dan alınacak. 15 yaş üstündeki çocuklardan kimlik fotoğrafı isteğini de kaldırdık.

LGS NASIL YAPILACAK?

LGS iki oturumda yapılacak. İki oturum arasında 45 dakika süre var. Bu arada çocukların ne yapacağına dair sorular var. Öğretmenlerin nezaretinde çocukların bahçelere sosyal mesafeye uyarak çıkmaları taraftarıyız. Velilerimiz okul bahçelerinin dışında beklemesini isteyeceğiz.

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI

Bilim Kurulu'nun önerilerini de dikkate alarak her sınıfta kaç öğrenci olması gerek, çocuklarımız ne şekilde otururlarsa daha sağlıklı olur planları yaptık. Ücretsiz maske dağıtımı yapacağız, ücretsiz dezenfektan gibi hijyen malzemeleri olacak. Sınıfın metrekaresine göre kaç öğrenci uygun olur, Bilim Kurulu ile yapılacak toplantının ardından karar verilecek. Üniversiteye geçen çocuklarımızın sorumlu geçtiği bir ders varsa, onun üniversiteye geçmesini engellemeyecek şekilde o sorumluluk sınavı yapacağız. Biz çocuklarımızın kazandıkları bölüme gitme fırsatını sağlayacağız.



'HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ'

Kamuoyunda okulların 1 Haziran'da açılacağına yönelik oluşan algıyla ilgili soruları da yanıtlayan Selçuk, "Her gün, her hafta değişen bir durum söz konusu. Bilim Kurulumuz tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığımızın ortaya koyduğu tablo, dünyadaki gidişatı ortaya koyup Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir değerlendirme yapılıyor. Eğer, '1 Haziran'da bir sakınca olmaz' verisi ortaya çıkarsa biz buna hazırız. Eğer, 'kademeli açılsın' denilirse buna da hazırız. Ama eğer, 'henüz sağlık koşulları uygun değil' görüşü ortaya çıkarsa sonraki plana geçeriz. Yani 1 Haziran tarihi sadece senaryolarımızdan biri" dedi.

