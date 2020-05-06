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Haberler Gündem ‘Plaka numarasından kutlama günü çıkmaz’

‘Plaka numarasından kutlama günü çıkmaz’

Milletvekili Hasan , 3 'ı Dünya ilan eden Büyükşehir Belediye Başkan 'e tepki gösterdi.

‘Plaka numarasından kutlama günü çıkmaz’
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Kalyoncu, "İzmir plaka numarası değil, milli kurtuluş mücadelesinin zafer tacıdır. Soyer'in İzmir'i tanımadığı ortaya çıkmıştır" dedi. Soyer'in bu süreçte bile lüzumsuz işler peşinde olduğuna vurgu yapan Kalyoncu, "Kendisi İzmir'in sesini duyurmak için 3 Mayıs'ı İzmirliler Günü ilan etmiş. Öncelikle sizin göreviniz İzmir'in sesini her gün dünyaya duyurmaktır. 35 İzmir'in sadece plaka numarasıdır, zorlama şekilde 03-05 tarihinden kutlama günü çıkmaz" ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer'e 'İzmirliler Günü' tepkisi

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