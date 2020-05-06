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Son dakika: 'tan önemli duyuru! sonuç açıklama tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Bakanı Ziya Selçuk, kılavuzunun güncellendiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlandığını duyurdu. LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu.

Son dakika: Bakan Selçuk'tan önemli duyuru! LGS sonuç açıklama tarihi belli oldu

06.05.2020, 11:11 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020,11:25

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve LGS sınav sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi. Başvurular ise 15 Haziran'a kadar yapılacak. Selçuk, YKS'de ise sadece birinci dönemin konularının olacağını açıkladı.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Bakan Selçuk, okulların açılışıyla ilgili olarak, "Şartları sıkı tutalım denirse okulların açılışı eylül ayını bulabilir. Bunlar hep ihtimal dahilinde" açıklmasında bulundu.

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