Son dakika: Bakan Selçuk'tan önemli duyuru! LGS sonuç açıklama tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kılavuzunun güncellendiğini ve LGS sınav sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını bildirdi. Başvurular ise 15 Haziran'a kadar yapılacak. Selçuk, YKS'de ise sadece birinci dönemin konularının olacağını açıkladı.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Bakan Selçuk, okulların açılışıyla ilgili olarak, "Şartları sıkı tutalım denirse okulların açılışı eylül ayını bulabilir. Bunlar hep ihtimal dahilinde" açıklmasında bulundu.