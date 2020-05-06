Turizmde umutlar yeniden yeşerdi

Antalya ve Muğla'nın da aralarında olduğu 7 ilde şehirlerarası seyahat sınırlamasının kaldırılması, turizm merkezlerinde olumlu karşılandı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Bazı illerde sınırlandırmalar devam ederken, Antalya'da kaldırılıyor olması vakanın kentte daha az görüldüğü ve salgın konusunda daha güvenli olduğu anlamına geliyor" dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise, "Bu bölgede giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılması bayrama da umut olur" diye konuştu. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu da, kısıtlama kararının kaldırılmasının ekonomik ve psikolojik rahatlama getireceğini bildirdi.