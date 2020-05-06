  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Turizmde umutlar yeniden yeşerdi

Turizmde umutlar yeniden yeşerdi

Turizmde umutlar yeniden yeşerdi
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Antalya ve Muğla'nın da aralarında olduğu 7 ilde şehirlerarası seyahat sınırlamasının kaldırılması, turizm merkezlerinde olumlu karşılandı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Bazı illerde sınırlandırmalar devam ederken, Antalya'da kaldırılıyor olması vakanın kentte daha az görüldüğü ve salgın konusunda daha güvenli olduğu anlamına geliyor" dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise, "Bu bölgede giriş çıkış kısıtlamasının kaldırılması bayrama da umut olur" diye konuştu. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu da, kısıtlama kararının kaldırılmasının ekonomik ve psikolojik rahatlama getireceğini bildirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turizmde umutlar yeniden yeşerdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA