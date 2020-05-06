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YÖK, barajı 10 puan düşürdü

Yüksek Öğretim Kurumu, lisans programlarını tercih etmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 barajını bu yılla sınırlı kalmak şartıyla 170’e çektiklerini duyurdu. YÖK Başkanı Yekta Saraç, yaptığı açıklamada, “TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, bu yıl için 30 dakika ilave ile 165 dakikaya çıkarıldı. Sınav Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak yapılacaktır” dedi.

Giriş Tarihi: 6.5.2020











