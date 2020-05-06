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Haberler Gündem YÖK, barajı 10 puan düşürdü

, barajı 10 puan düşürdü

Yüksek Öğretim Kurumu, lisans programlarını tercih etmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 barajını bu yılla sınırlı kalmak şartıyla 170’e çektiklerini duyurdu. Başkanı , yaptığı açıklamada, “TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, bu yıl için 30 dakika ilave ile 165 dakikaya çıkarıldı. Sınav ve ’nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak yapılacaktır” dedi.

YÖK, barajı 10 puan düşürdü
Giriş Tarihi: 6.5.2020
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