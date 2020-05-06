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Haberler Gündem Yurt dışında 473 Türk hayatını kaybetti

Yurt dışında hayatını kaybetti

Yurt dışında 473 Türk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini söyledi. Bakanlığın Kovid-19 Destek ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, salgın nedeniyle yurt dışında şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

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