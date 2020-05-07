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Camilerde ne zaman kılınacak? Tarih belli oldu

, corona virüsle mücadele önemli bir sınavı geride bırakıyor. Başkan Erdoğan'ın önderliğinde normalleşme adımları titizlikle ele alındı. Bu kapsamda camilerde cuma namazları yeniden kılınmaya başlanacak. Eğer her şey yolunda giderse cuma namazları için belirlenen tarih 12 Haziran olarak ön görüldü.

Camilerde cuma namazı ne zaman kılınacak? Tarih belli oldu

07.05.2020, 10:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında normalleşme adımları ele alındı. Normalleşmenin ikinci aşamasında kafe ve restoranlar belirli kısıtlamalarla açılacak, Temmuz ayında tiyatrolara gidilebilecek. Cuma namazlarının ise 12 Haziran'da başlaması hedefleniyor.

CUMA NAMAZLARI CEMAATLE 12 HAZİRAN'DA KILINACAK
Hürriyet'in haberine göre; 4 aşamadan oluşan normalleşme adımlarının ikinci aşamasında sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlanıyor. 65 yaş için serbest gün sayısı artacak. Kafe ve lokantalar belli sınırlamalarla hizmet verecek. Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması eğer her şey yolunda giderse 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.

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