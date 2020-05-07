  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem LGS sınav sonuçları 16 Temmuz’da Ziya Selçuk açıklanacak

sınav sonuçları ’da açıklanacak

LGS sınav sonuçları 16 Temmuz’da Ziya Selçuk açıklanacak
Giriş Tarihi: 7.5.2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da-ki merkezi sınavda öğrencilere her bir otu-rum için ayrı maske verileceğini söyledi. Sınav sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını da aktaran Selçuk, öğrencilerin 15 Haziran'a kadar başvuru yapabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, LGS Sınav kılavuzunda hazırlanan değişikliklerle birlikte yeniden yayınlandığını da duyurdu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

LGS sınav sonuçları 16 Temmuz’da Ziya Selçuk açıklanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA