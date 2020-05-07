LGS sınav sonuçları 16 Temmuz’da Ziya Selçuk açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da-ki merkezi sınavda öğrencilere her bir otu-rum için ayrı maske verileceğini söyledi. Sınav sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını da aktaran Selçuk, öğrencilerin 15 Haziran'a kadar başvuru yapabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, LGS Sınav kılavuzunda hazırlanan değişikliklerle birlikte yeniden yayınlandığını da duyurdu.