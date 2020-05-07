Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da-ki merkezi sınavda öğrencilere her bir otu-rum için ayrı maske verileceğini söyledi. Sınav sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını da aktaran Selçuk, öğrencilerin 15 Haziran'a kadar başvuru yapabileceğini söyledi. Bakan Selçuk, LGS Sınav kılavuzunda hazırlanan değişikliklerle birlikte yeniden yayınlandığını da duyurdu.
LGS sınav sonuçları 16 Temmuz’da Ziya Selçuk açıklanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.