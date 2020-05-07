Özgür ama kontrollü

Koronavirüs Bilim Kurulu, Kovid-19'la mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, normalleşme sürecinde atılacak adımlar görüşüldü. Yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunan Koca, özetle şunları söyledi:

KISMEN ÖZGÜRLEŞME DÖNEMİ

Türkiyemiz korona virüsle mücadelenin ilk dönemini tamamlamıştır. Dünyada salgının hızı kesilmiş değil. Türkiye'de ise vaka 4 haftada zirveye ulaştı ve düşüşe geçti. Şu anda korona virüsle mücadelenin 2. döneminin ilk günlerindeyiz. Başarı bazı koşullara bağlıdır. Tedbirlere uyulmasaydı bulunduğumuz noktaya gelmemiz söz konusu olamazdı. Yaşama alanımız genişliyor ama aynı tedbirleri geniş alanda uygulamaya geçiyoruz. Sosyal hayat için kontrolü elimize alıyoruz. Tüm dünyanın model almaya çalıştığı başarının sahipleri olarak, 83 milyon bu başarının ödülünü almayı hak ediyor. Başlayan yeni dönem tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtlamaların biraz esnediği dönemdir. Kısmen özgürleşmedir. Yeni dönem tedbirlerle özlemlerin sentezidir.

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

Hassas davranmazsak serbestlik yeni mecburiyetlere yol açar. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı 2. dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Salgın yeni ölümlerle ilk başarıları adeta sıfırladı. 2. dönemdeki hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak ve hayatı yeniden düzenlemek. Yeni döneme isim vermeyi uygun görüyoruz. Bu isim 'Kontrollü Sosyal Hayat'tır. Bu dönemde dışarı çıkacaksak maske kullanacağız, sosyal mesafeyi ayarlayacağız. Test kapasitemizi artıracağız. Filyasyonu her vakada titizlikle uygulayacağız. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız. Eskisinden daha dikkatli olacağız. Hedefimiz yeni hasta sayısının, yeni vefat sayısının sıfır olduğu bir tablo. Hedefimiz başarıda istikrar, riske karşı tam kontrol.



RESTORAN VE KAFELER KAPALI KALACAK

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam ettiğini hatırlatan Koca, "Önümüzdeki haftalarda da tedbirlerin devamından yanayım. Şu süreçte kuaför, berberler açılmış oldu. Giyim evleri ve züccaciyelerin açılmasıyla ilgili de rehber yayınlanacak. Restoranlar, kafeler, lokantalar AVM'leri işletmeleri açıyor olsalar da bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek" diye konuştu.



ARTIK SORUMLULUK FEDERASYONUN

TFF'NİN ligleri başlatma kararına ilişkin de konuşan Bakan Koca, "Futbol geniş kitleleri ilgilendiren hassas bir alan. Burada kararı vermesi gereken federasyon. Federasyonun özgür iradesiyle kendi kararını verebileceğini söylemiştim. Bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur. Federasyon bu kararı alıyorsa sorumluluk da federasyonundur" ifadelerini kullandı.



MASKESİZ DISARI ÇIKILMASINI UYGUN BULMUYORUZ

Kontrollü sosyal hayat olarak tanımlanan dönemde maske ihtiyacının arttığına işaret eden Bakan Koca, "Dışarıya kimsenin maskesiz çıkmasını uygun görmüyoruz. 20-65 yaş için 10 günde bir 5'li ücretsiz paket uygulamamız vardı. Şu ana kadar dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu. İhtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşlar olacak bu dönemde. Ücretsiz mesajla verilen maskeler dışında vatandaşın ihtiyacının olması durumunda eczanelerden, marketlerden ve birçok yerden alabilmelerinin önü açıldı.



DÜN 2 BİN 253 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Mayıs korona virüs verilerini açıkladı. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de dün 2 bin 253 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayımız 131 bin 744 oldu. Son 24 saatte 64 kişi de vefat etti ve toplam vefat sayısı 3 bin 584'e çıktı. 30 bin 303 kişiye test yapılırken, toplam test sayısı 1 milyon 234 bin 724'e ulaştı. Bakan Koca, "Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar