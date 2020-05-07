‘Pandemiyle ilgili algılar değişebilir’

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Fransa'da Aralık ayında hastalanan bir kişide geriye dönük olarak korona virüsü testi sonucunun pozitif çıkmasıyla ilgili konuştu.

REVİZE EDİLİR

Özlü, "Eğer bu doğru ise pandemiyle ilgili bazı algılarımız değişecek" dedi. BU tarz haberleri ihtiyatla karşılamak gerektiğini söyleyen Özlü, "Bu olgunun filyasyon çalışmasının tam olarak yapılması ve Çin'le ilişkili bir kaynağın olmadığının netleştirilmesi şart. Çünkü Çin'de ilk olgular Aralık başında fark edilse de, hastalığın Kasım hatta Ekim 2019'da başlamış olabileceği düşünülüyor. Yine bu olgunun hangi test yöntemiyle pozitif bulunduğunun açıklanması gerekiyor. Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor. Olgu bilimsel literatüre uygun olarak analiz edilip yayınlanırsa üzerinde tartışıp konuşabiliriz. Eğer doğru ise bu olgu, bazı bilgilerimizin revize edilmesini gerektirecek ve pandemiyle ilgili bazı algılarımızı değiştirecek potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.