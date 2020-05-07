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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

07.05.2020, 19:24 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020,19:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son rakamları paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1977 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 133 bin 721, can kaybı 3 bin 641 oldu.

"SONUÇ ALMAK ZOR DEĞİL"

Bakan Koca, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil." ifadelerine yer verdi.

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