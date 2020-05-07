Yardımda bir dünya markasıyız

MARKA OLMASINI SAĞLAYACAK

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin bu süreçte yaptığı yardımlarla dünyaya örnek olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, son olarak dün akşam Paraguay'ın yardım talebini nasıl karşılayabileceklerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini aktardı. Çavuşoğlu, "Dünyadaki ülkelerin üçte ikisi, Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bu, Türkiye'nin güvenilir bir kaynak olduğunu gösteriyor" dedi. Türkiye'nin yaptığı yardımlarla ilgili ülke içindeki bazı tartışmaları da anlamsız bulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Türk milletinin ihtiyacı olanı vermiyoruz da alıp başka ülkeye veriyoruz gibi yorumlar yapılıyor. Bu doğru değil. Bugüne kadar sağlık hizmetleri bakımından aksayan bir şey hiç olmadı. Solunum cihazı başta olmak üzere ki yeni üretmeye başladık, hastanelerde hiç yetersizlik oldu mu? Hayır. Tüm dünya Türkiye'nin sağlık sisteminin çok güçlü olduğunu, tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini karşıladığını görüyor. Bu anlamda Türkiye'yi model gösteriyor Dünya Sağlık Örgütü de uluslararası toplum da. Bu tür yardımlar, gelecekte Türkiye'nin güvenilir bir marka olmasını da sağlayacak."