‘Yeni normal’in kaçınılmaz 4 kuralı

Yamanel, "'Kalabalık oluşturmamak, mutlaka maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyene uymak yeni normalin kaçınılmaz 4 kuralı" dedi. Konuşmasında vatandaşların virüs tedbirleri kapsamında kişisel önlemlerini gevşetmemesi uyarısında da bulunan Yamanel, "Kesinlikle bireysel kurallarımızı gevşetmememiz gerekiyor. Zaten alınan esnetme kararlarında da temel kurallar kaldı. Kalabalık oluşturmamak, mutlaka maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyene uymak yeni normalin kaçınılmaz 4 kuralı. 'Yeni normal' kurallarından aşının bulunup ya da çok etkin bir ilacın bulunup bağışıklığın global bir şekilde oluşmasından sonra vazgeçilebilir. Ondan dolayı 'yeni normal' kurallarını bu süreye kadar korumamız gerekir" diye konuştu.

GEVŞETİRSEK ARTIŞ OLUR

Salgın sonrası dünyada hiç birşeyin eskisi gibi olmayacağını da kaydeden Yamanel, "Etkin bir aşı ya da etkin bir tedavi bulunamadıktan veya global bir bağışıklık olmadıktan sonra bizim mutlaka sosyal mesafeyi korumamız lazım, izolasyona, maske takmaya ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım. Eğer biz bu temel kurallara uyarsak herhangi bir artış olacağını düşünmüyorum. Ama bu kuralları gevşetirsek o zaman yeni pikler ve vaka sayılarında artış görebiliriz" dedi.



'ÇALIŞMALARDAN ÜMİTLİYİZ'

Dünyada ve Türkiye'de korona virüse karşı yürütülen aşı çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Yamanel, "Aşı konusunda büyük bir yarış var. Bizim ülkemizde de çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Özellikle İngiltere, Rusya ve Almanya'da çok ciddi aşı çalışmaları var ve bunların da bir kısmı insan çalışmalarına geçti. Bu nedenle ümitliyiz. Güzel çalışmalar yakın zamanda olacaktır" dedi.