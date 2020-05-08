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150 bin kişiye bağışıklık testi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantısından sonra "'le birlikte 150 bin kişi taranacak. Bu dünyada ilk kez olacak. Uygulama hem PCR hem de antikor yoluyla yapılacak. Haftaya testlere başlayacağız" açıklamasında bulundu.

150 bin kişiye bağışıklık testi
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Koca'nın açıkladığı testlerle ilgili detaylar belli olmaya başladı.

NEDEN 150 BİN KİŞİ?
Buna göre, testler için özel ekipler oluşturulacak. Yaştan meslek gruplarına, şehrin en kalabalık yerlerini kullanmak zorunda kalanlardan arka mahallelere kadar test yapılacak kişiler tek tek seçilecek. Tarama 15-20 gün içinde tamamlanacak.

150 bin rakamı ise rastgele seçilmedi. Araştırmanın güvenilir bir sonuç vermesi için 81 milyon nüfusu olan Türkiye'de istatistikçiler ve bilim adamları belli katsayılara göre bu rakamı hesapladı.Testlerin sonuçlarına göre Türkiye'nin bağışıklık açısından hangi noktada olduğu ortaya çıkacak. Salgının sona ermesi için ya aşı bulunması ya da toplumun yüzde 60'ının virüse bağışık hale gelmesi gerekiyor. İllerin rakamları kaç kişinin bağışık olduğunu ortaya koyacağı için esnetme ya da kısıtlama kararları ona göre alınacak.

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