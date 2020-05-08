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Haberler Gündem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anneler günü açıklaması

, Çalışma ve Bakanlığı'ndan açıklaması

Son dakika haberi... , Çalışma ve Bakanlığı ve ’nda Covid-19 salgını nedeniyle huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıklayarak, çiçek veya hediye de gönderilmemesini istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anneler günü açıklaması

08.05.2020, 10:16 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020,10:26

Bayramda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bakalık olarak huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile engellilerin kaldığı bakım merkezlerinde, Covid-19 salgını sürecinde, yaşlılarımızın ve engellilerimizin sağlığının korumak için sıkı önlemler uygulamaktayız.

Kuruluşlarımıza ziyaret yasağı bulunmakta ve personelimizin giriş çıkışları da gerekli sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 23-24-25 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir.

Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişi bir risk teşkil etmektedir, bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir.Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin ve belirlenen kurallara gereken özeni göstereceğine inanıyor, milletimizin kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un da ifade ettiği üzere; "Huzurevlerimiz bu bayram, fiziki ziyaretlere kapalı; dijital ziyaretlere açık olacak…"

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