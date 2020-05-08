Dikkat! Virüs hâlâ aramızda

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 4-5 ve 6 Mayıs tarihlerinde vaka sayısının artmasını değerlendirerek uyarılarda bulundu. Bu tarz iniş çıkışların ve dalgalanmaların bu süreçte normal karşılanması gerektiğini kaydeden Özlü, "3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından bazı insanların yoğun olarak sokağa çıkması bu artışı tetiklemiş olabilir. Virüs eriyor, ancak bir gerçek de ortada virüs bir yere gitmiş değil, mutasyon geçirdi, zayıfladı ancak hala aramızda. O yüzden aynı tempo ile hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edilmeli" dedi.

VİRÜS AFFETMEZ

4 Mayıs 2020 günü vaka sayısının bin 614, 5 Mayıs günü bin 832, 6 Mayıs'ta ise 2 bin 253 olduğunu hatırlatan Özlü, "Bu küçük artışın nedeni sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma. Ancak şunu unutmamak lazım bu virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor. Çok dikkatli olmalıyız. Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız, temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafeyi korumalıyız, maskeyi usulüne uygun olarak kullanmalıyız, yüzey temizliğine, el hijyenine ve kapalı ortamların havalandırılmasına dikkat etmeliyiz. Gevşemek, "bu iş bitti" zannedip, eski rutinimize dönmeye çalışmak çok büyük hata olur" ifadelerini kullandı.

BÖYLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ

Herkesin bundan sonra virüsle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini de kaydeden Özlü, "Kontrollü sosyal hayata alışmalıyız. İhtiyaçlarımızı tedbirlere uyarak karşılayalım ama gerekli değilse evden çıkmayalım. İftar davetine, taziye ziyaretine, komşuya çay içmeye gitmeyelim. Market ve pazar alışverişlerimizi imkan varsa haftalık yapmakta fayda var. Bu önce kendiniz sonra da aileniz ve sevdiklerinizi korumak açısından son derece önemli. Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor" dedi.

BU TAM BİR ESKİYE DÖNÜŞ DEĞİL

Toplumda normalleşme takviminin yanlış anlaşılmaması gerektiğini ve bu sürecin eskiye dönüş anlamına gelmediğini belirten Özlü, "Artık yaşam tarzımızda yeni olmazsa olmazlarımız var. Çünkü aramızda virüs hep duruyor olacak. Ama biz virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz. Tüm kurallara riayet ederek bu illet virüsten hayatımızı geri alacağız" diye konuştu.



BAYRAMDA ŞEHİRDEN KÖYE GİDİŞ BÜYÜK RİSK

Ramazan Bayramı ile ilgili de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Özlü, "Bir bölgede 14 gün vaka görülmemişse yeni vaka görülmez. Anadolu'da bu ilden ile değişiyor. Bayramda risk şehirlerden köye dönüşte olacak. Bu da o şehirler için büyük bir risk oluşturacak. Bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz. Bayramlaşmayı da dijital yapmalıyız. El öpmek sarılmak riskli olabilir" dedi.

Fatih ŞENDİL

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