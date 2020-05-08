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Haberler Gündem Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu

beyin ameliyatı oldu

Son dakika.. Eski başbakanlardan , beyin sapında saptanan bir tümör nedeniyle ameliyat oldu. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu

08.05.2020, 13:12

Aile çevresinden aktarılan bilgiye göre Eski Başbakan ve eski Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın beyin sapında bir tümör saptandı.

Yeditepe Üniversitesi'nde yapılan ameliyat ile tümör başarılı bir şekilde alındı. Yakınları, Yılmaz'ın sağlığının iyi olduğunu, tümörün temizlendiğini ve narkozun etkisinden çıktığını bildirdi.

Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. Geçen yıl 23 Ocak'ta yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.

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