‘Korona mutasyona uğramış olabilir'

Virüsün saldırganlığının azaldığını gözlemlediklerini, bu nedenle mutasyona uğramış olabileceğini düşündüklerini aktaran Pullukçu, "İlk vakalar çok ağır seyretti. Şu an gelen vakaların çok çok büyük bölümü, yüzde 98'i ise çok hafif olgular. Yani virüs gerçekten mutasyon değiştirip, saldırganlığını azaltmış olabilir. Ancak ayrıntılı test ve araştırmalar yapılmadan 'kesin mutasyona uğradı' diyebilmek mümkün değil" dedi.

YENİ DALGA OLMAYACAK

Kendisine salgınla ilgili ikinci dalga sorusunun çok yöneltildiğini de dile getiren Pullukçu, şöyle konuştu: "Bu fal bakmak gibi bir şey. Zira bununla ilgili bir çalışma yapamıyorsunuz. Ne kadar insan enfekte oldu, ne kadarı iyileşti bunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü sırf bizim saptadıklarımız değil ayakta geçiren kişiler de var. Ama şu anki hastalar bize şunu gösteriyor: Sanki bir ikinci, üçüncü dalga olmayacak, az az vakalar şeklinde bunları göreceğiz gibi. Ama bu benim kanaatim, bunun için antikor testlerinin yapılması gerekiyor. Mayıs sonuna doğru nasıl gittiğini daha net söyleyebileceğiz. Ama 2-3. dalganın yaz aylarında olmayacağını düşünüyorum. Eylül-Ekim aylarında da az sayıda olgu görülecektir."

Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu



'BİR SÜRE SONRA SIRADAN ENFEKSİYON GİBİ OLACAK'

Salgının tamamen bitip bitmeyeceğini de değerlendiren Pullukçu, "Bu virüs bir müddet daha aramızda dolaşacak. Zaten saldırganlığını çok azalttı, kötü hasta görmüyoruz, bir miktar sonra sadece bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde görmeye başlayacağız" dedi.

ERHAN GÜLENÇ

Virüsle savaşta doğru strateji başarı getirdi