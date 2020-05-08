Koronavirüs salgınıyla ilgili merak eden binlerce soru var. Bu soruların başındaysa bulaşma yolları yer alıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte de herkesin aklında, Sivrisinek ısırığı koronavirüs bulaştırır mı? Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? soruları yer almaya başladı. Bu konuyla ilgili Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu açıklama yaptı. İşte detaylar...

'SİVRİSİNEK KORONAVİRÜS BULAŞTIRMAZ'

Dr. Taşkınooğlu, koronavirüsün sivrisinek ısırığıyla bulaşmadığını kaydederek, "Virüsün böyle bir bulaş yolu yok. Çünkü bu virüs viremi yapmıyor. Yani sivrisinek sizin kanınızı emip, kanınızı götürüp başka bir kişiye ya da yere enjekte ettiğinde bulaşmıyor. Koronavirüsün kan yoluyla bulaşı yok.

PCR testini burun ya da ağız sürüntüsünden yapıyoruz; çünkü virüsü en iyi orada yakalıyoruz. Dışkıda da yakalıyoruz. Ama bu virüsü kanda yakalayamıyoruz. Yakalama oranımız çok düşük, 'yakalayamıyoruz' kabul ettiğimiz kadar düşük. Kanda tespit edemediğimiz bir virüsü de sivrisinek bulaştıramaz" diye konuştu.

Koronavirüs sudan bulaşır mı?