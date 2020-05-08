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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: vaka sayısını açıkladı

Son dakika... Twitter'dan yaptığı açıklamada "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

08.05.2020, 19:36 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020,19:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son rakamları paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre; 33.687 bin kişiye test yapılırken, 48 kişi hayatını kaybetti.

"FIRSATI KULLANALIM"

Bakan Koca, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım." ifadelerine yer verdi.

Özgür ama kontrollü

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