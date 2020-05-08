Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son rakamları paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre; 33.687 bin kişiye test yapılırken, 48 kişi hayatını kaybetti.

"FIRSATI KULLANALIM"

Bakan Koca, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım." ifadelerine yer verdi.

Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/6IKy8JoeBm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2020

Özgür ama kontrollü