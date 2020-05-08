Tahliyede Türkiye farkı

Kovid-19 mücadelesinde yurt dışı operasyonlarında Türkiye büyük başarılara imza attı. 107 ülkeden 70 bin vatandaşımız yurda getirilirken, Türkiye'de bulunan ve ülkesine dönmek isteyen 200 bin vatandaştan 20 binine yardım edildi. 3. ülkelerde bulunan 600 vatandaşın da yurtlarına dönmesi sağlandı. Yurt dışından gerçekleştirilen tahliye operasyonları hakkında bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Dünyadaki ülkelerin üçte ikisinin Türkiye'nin yardımına başvurması zaten ne kadar güçlü bir sağlık sistemine sahip olduğumuzun ve korona virüsle mücadeledeki konumumuzu gösteriyor. Dünyanın 62 ülkesine yardım yapan bir ülkeyiz" diye konuştu.

200 BİN YABANCI AYRILDI

Bu süreçte diğer ülkelerin, Türkiye'nin ne kadar geniş bir ağa sahip olduğunu gördüğünü söyleyen Kıran, bütün havaalanlarının kapatıldığı bir dönemde Türk Hava Yolları'nın, alınan özel izinlerle, dünyanın dört bir tarafında havada olduğunu dile getirdi. Türkiye'den 200 bini aşkın yabancının ayrıldığını kaydeden Kıran, "Bunların 20 bini, bizim onlara verdiğimiz destek sayesinde özel izinlerle ülkemizden ayrılabildi. Bu, aslında bu süreçte küresel işbirliği ve dayanışmanın da güzel bir örneği oldu" diye konuştu. Türkiye'nin, içeride en ufak bir zaafiyete sebebiyet vermeden, Kovid-19'la mücadelede kendi önlemlerini alırken, dünyanın 62 ülkesine yardım yaptığını vurgulayan Kıran, salgından önce de Türkiye'nin, sağlık sorunu yaşayan yurt dışındaki vatandaşlarının yanında olduğuna işaret etti. Kıran, geçen iki-üç yılda, dünyanın dört bir tarafından yaklaşık 400 Türk vatandaşının ambulans uçaklarla ücret talep edilmeksizin Türkiye'ye getirildiğini söyledi.





6 ÜLKE TAŞIMAYI REDDETTİ TÜRKİYE YARDIM ELİ UZATTI

Arjantin ve Brezilya'daki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getiren THY'ye ait uçakla 9 Ukrayna vatandaşı da ülkelerine gitmek üzere İstanbul'a geldi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Ukrayna tarafı, Arjantin'den vatandaşlarını geri getirmek için uçaklarını gönderen 6 ülke ile görüşüp yardım rica etti ama maalesef talebimiz reddedildi. Türkiye'nin vatandaşları için THY ile Buenos Aires'ten düzenlediği özel tahliye seferine Ukraynalıların da alınması konusunda Türk Dışişleri ile iletişime geçtik ve olumlu cevap aldık. Bunun için Türkiye'ye minnettarız" dedi. Sybiha, bu kişilerin Minsk üzerinden Ukrayna'ya gönderileceği bilgisini verdi.