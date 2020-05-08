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Yalman’dan virüs kapan doktor servise çıktı

Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Elçin Umur, korona virüs hastası Kara Kuvvetleri eski komutanı 'a müdahale ederken enfekte oldu.

Yalman’dan virüs kapan doktor servise çıktı
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Tedavi altına alınan Umur, 35 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 2 aydır yoğun bakımdaydı. Dr. Umur dün yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi devam eden Umur, yoğun bakımdan kliniğe alınırken bu mutlu anlara ait görüntüleri doktor arkadaşları paylaştı.

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