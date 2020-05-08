Tedavi altına alınan Umur, 35 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 2 aydır yoğun bakımdaydı. Dr. Umur dün yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi devam eden Umur, yoğun bakımdan kliniğe alınırken bu mutlu anlara ait görüntüleri doktor arkadaşları paylaştı.
Yalman’dan virüs kapan doktor servise çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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