Yalman’dan virüs kapan doktor servise çıktı

Tedavi altına alınan Umur, 35 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 2 aydır yoğun bakımdaydı. Dr. Umur dün yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi devam eden Umur, yoğun bakımdan kliniğe alınırken bu mutlu anlara ait görüntüleri doktor arkadaşları paylaştı.