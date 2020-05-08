Yeni normal yaşamda tedbirleri gevşetmeyelim

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, normalleşme süreci ile ilgili Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada kişisel tedbirlerde gevşemenin asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Vatandaşların önlemleri gevşetmesinin tehlikeli olduğunu ve virüsü tehlikesinin hala kapıda beklediğini unutmamak gerektiğini belirten Yamanel, şöyle konuştu: "Kalabalık oluşturmamak, mutlaka maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyene uymak gibi 4 kuralı ihlal etmek bizim için çok kötü olur. Bu yüzden yeni normal yaşam kurallarını bir süre daha korumamız gerekir. AVM'ler de açılsa, okullar da açılsa mutlaka sosyal mesafeyi korumamız lazım."

Geçtiğimiz hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hafta içi sokak, market ve pazarlarda yaşanan yoğunluk, vaka sayılarına artış olarak yansıdı. Uzmanlar, bilinçsizce sokağa çıkılmasının yeni artışlara neden olabileceği uyarısında bulundu.