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Düğün salonu sahipleri destek istedi ’den güldüren paylaşım

Düğün salonu sahipleri destek istedi İzzet Altınmeşe’den güldüren paylaşım
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Türkücü İzzet Altınmeşe, sosyal medya fenomeni olma yolunda. Komik paylaşımlarıyla takipçi sayısını her geçen gün artıran Altınmeşe, karantina günleri ile ilgili gönderileriyle yüz güldürüyor. Altınmeşe, kendisine düğün salonu sahiplerinden gelen çağrıları paylaştı. Altınmeşe'den düğün salonlarının açılmasına destek vermesi istendi. Bu çağrıya Altınmeşe'den esprili bir yanıt geldi: "Kendim dışarı çıkamıyorum. Düğün salonları açılsın nasıl diyeyim."

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