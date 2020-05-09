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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

'tan lideri Bahçeli'ye teşekkür

, Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomiye ilişkin söylediği sözler için teşekkür mesajı yayınladı. Albayrak mesajında, "Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım. " ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

09.05.2020, 20:20 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020,20:23

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomiye ilişkin söylediği sözler için Twitter üzerinden teşekkür mesajı yayınladı

Albayrak mesajında, "Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım. " ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde:
"Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım. "

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