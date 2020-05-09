Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomiye ilişkin söylediği sözler için Twitter üzerinden teşekkür mesajı yayınladı
Albayrak mesajında, "Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım. " ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde:
"Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım. "
MHP lideri Devlet Bahçeli: Ekonomik tetikçilere kucak açıyorlar!
Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım. @dbdevletbahceli https://t.co/W14hXMAPQW— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 9, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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