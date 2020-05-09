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Kızılay kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynatılıyor

Kızılay kazanları ihtiyaç sahipleri için kaynatılıyor
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Türk Kızılay Manisa Şubesi, 'Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna' sloganıyla başlattığı Ramazan kampanyası ile ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatıyor. Hem korona virüsü salgını hem de Ramazan ayı dolayısıyla yılın diğer günlerinden farklı olarak Kızılay Manisa Şubesi, her gün iftarlık sıcak yemek hazırlıyor. Manisa merkezde 6 bin kişi olmak üzere il genelinde kazanlarda ortalama 13 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Hayırseverlerin bağışlarıyla kaynayan kazanlar Ramazan sonuna kadar devam edecek.

CÜNEYT HASÇELİK/NERMİN UÇTU

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