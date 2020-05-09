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Koca’dan Bahçeli’ye uyarı teşekkürü

Koca’dan Bahçeli’ye uyarı teşekkürü
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgını dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi uyarılarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Vatandaşlara "tedbiri elden bırakmayın" diyen Koca, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımında, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" ifadelerini kullandı.

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